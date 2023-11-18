حصاد نشاط وزارة الهجرة هذا الأسبوع (إنفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، تقريرا تفصيلا عن حصاد نشاط السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة خلال هذا الأسبوع، في ملف ابناء مصر بالخارج.

وجاء التقرير كالتالي:-

1- استهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جولاتها الخارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث استقبلها السفير طارق المليجي قنصل مصر في الرياض. وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبنائنا بالخارج، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، وهو الحق الذي أصلته الجمهورية الجديدة، وتابعت أن اختيار المملكة العربية السعودية لبداية حملة التوعية المباشرة للمواطنين بالخارج، يأتي كونها تضم الجالية الأكبر من المصريين بالخارج حول العالم، فضلا عن استعراض آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وأبرز المحفزات الاستثمارية التي أتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال.

2- في إطار زيارتها الخارجية التي بدأتها من المملكة العربية السعودية، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. حسن الجراحي، المستثمر المصري البارز بالمملكة وعضو المجلس التأسيسي لـ"شركة المصريين بالخارج للاستثمار". وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرصها على تحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 ضمن حملة "شارك بصوتك"، مضيفة أن هناك جهودا مستمرة مع وزارات ومؤسسات الدولة، كافة، لجذب استثمارات المصريين بالخارج إلى مصر.

3- أقام السفير طارق المليجي، قنصل عام مصر في الرياض، حفل عشاء في دار السكن المصري على شرف السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رموز الجالية المصرية في الرياض، وذلك خلال زيارة سيادتها للمملكة العربية السعودية. وطالبت السفيرة سها جندي المتواجدين في حفل العشاء بتشجيع المصريين المقيمين في المملكة على النزول للتصويت، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت انتخابات المصريين بالخارج أيام الإجازات الرسمية فلابد من مشاركة الجميع وبكثافة، وهي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، مشيدة سيادتها بالفيديوهات التي قامت الجالية المصرية بتصويرها لتشجيع المصريين في المملكة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، خاصة أن هذه الفيديوهات تتميز بأنها قصيرة وموجزة ورسالتها مباشرة وواضحة.

4- التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الجالية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض وذلك ضمن حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر. واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالإشادة بجهود السادة سفراء مصر بالخارج لخدمة أبنائنا حول العالم، كما ثمنت حرص المصريين بالخارج على المشاركة في الفعاليات والحضور من أماكن بعيدة، بجانب حرصهم على المشاركة في مختلف اللقاءات الافتراضية، والتي عقدتها الوزارة، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، لتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤ مضيفة أن الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين بالخارج ستجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1،2،3 ديسمبر 2023، وفي حال الإعادة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير 2024.

5- وصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للقاء الجالية المصرية بها، وذلك بعد لقاء أبناء المصريين بالخارج في الرياض، ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها الوزارة لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وللرد على استفساراتهم بشأن عملية التصويت، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.

6- في إطار جهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ضمن حملة «شارك بصوتك» لتوعية المصريين بالخارج، التقت معالي الوزيرة عددًا من أبناء جاليات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في ثاني لقاءات حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا. واستهلت الوزيرة الهجرة اللقاء مثمنة جهود الجاليات المصرية حول العالم، واهتمامها بالمشاركة في التوكيلات الرئاسية لمن اعتزموا الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحة إلى أننا نسعى ضمن الحملة التي تطلقها الوزارة تحت شعار "شارك بصوتك" للتواصل مع كافة أعضاء الجاليات وتشجيع الجميع في دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية والذهاب إلى اللجان للمشاركة بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي 2024.

7- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفيرة ندى دراز، قنصل عام مصر الجديد في ولاية شيكاغو الأمريكية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية. وأكدت الوزيرة أن الدبلوماسية المصرية مدرسة متميزة، مشيدة بالسفيرة ندى دراز، والتي لها رحلة دبلوماسية متميزة، مستهلة اللقاء بتهنئتها على اختيارها قنصلا لمصر في شيكاغو، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الهجرة ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة المصريين بالخارج، وتقديم مختلف المحفزات.

8- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب سيد سمير، عضو مجلس النواب نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الشباب، وذلك بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وأشادت الوزيرة بالجهد المبذول من الاتحاد في أغلب دول العالم لتقديم الخدمات المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات، والتي تتطلب توحيد الصفوف بين المصريين والتكاتف سويا للمرور من هذه المرحلة، وتابعت قائلة: "إننا مقبلين على الانتخابات الرئاسية 2024، ومن المهم التأكيد خلال هذه الفترة على أهمية مشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق"، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تتابع مع الجاليات المصرية بالخارج آرائهم وأفكارهم للتعرف على التحديات التي تواجههم، ومن ثم يتم التغلب عليها وتذليلها لتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

9- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة إلى الدكتور/ هاني عتيبة، الجراح المصري الكبير المقيم في إنجلترا، وذلك لتعيينه في منصب رئيس الكلية الملكية البريطانية للجراحين. وقالت الوزيرة إن هذه المرة الأولى في تاريخ الكلية أن يتم تعيين طبيب مصري رئيسا لها، والمرة الأولى أيضًا التي يتم فيها تعيين طبيب غير إنجليزي الجنسية، معربة عن فخرها واعتزازها بهذه النماذج المصرية المضيئة والمشرفة في الخارج لما يتركونه من بصمات مؤثرة في المجتمعات الخارجية التي يعيشون فيها.

10- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كمناقش رئيسي، في معهد البحوث والدراسات العربية، لرسالة الماجيستير المقدمة من السيدة/ بسمة فؤاد عنتر، حول "سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غير النظامية، في الفترة من 2010 حتى 2020، دراسة حالة "مصر-تونس-ليبيا". وأشادت الوزيرة بجهود الباحثين المصريين وحرصهم على تناول القضايا ذات الاولوية التي تخدم أهداف الوطن و التنمية المستدامة، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية قضية متشعبة وتحتاج إلى تكاتف الجهود بين الجميع لمواجهتها وإتاحة البدائل، مشيرة إلى أن التعاطي العالمي مع قضايا الهجرة أصبح متغيرا، مع ارتفاع الأعمار في أوروبا وحاجتهم إلى الأيدي العاملة، موضحة أهمية تسليط الضوء على تطور النظرة الأوروبية والفكر الجديد لتطوير تجارب التعاون لصالح مجتمعات المصدر والمقصد.

11- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بدعوة من جامعة بدر، في ملتقى العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين، والذي نظمته كلية اللغات والترجمة بالجامعة، للاحتفال بمرور ١٠ سنوات على مبادرة "الحزام والطريق"، وكذلك تعميق التعاون في المجالات التعليمية مع الجانب الصيني. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة وحضور ملتقى العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين، الذي نظمته كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، هذا الصرح التعليمي المتميز، وقالت إن مصر دولة عريقة ذات علاقات قوية مع كافة شركاء النجاح و التعاون، وبالطبع فإن الصين من أهم شركاء التعاون مع مصر، والتعاون بينهما يعد قصة نجاح في العلاقات الدولية، حيث تساند كلا منهما الأخرى وتدعم مواقفها وتوجهاتها في مختلف المجالات وشتى القطاعات.

12- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا خاصًا في برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية هبة جلال والمذاع على قناة المحور الفضائية، تناولت فيه سيادتها الحديث عن عدد من الملفات التي تشغل بال المصريين بالخارج، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة استيراد السيارات وإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية والشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج.

13- واصل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر التصريحات المصورة للحوار الذي أجراه مع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بشأن استراتيجية عمل وزارة الهجرة وآليات التواصل مع المصريين بالخارج، فضلا عن تأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وملفات ومبادرات أخرى عديدة ومهمة.

14- تواصل وزارة الهجرة حملة الترويج على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإعادة فتح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية لمدة 3 أشهر بدءا من 28 أكتوبر 2023، لضمان وصول الحملة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في المرحلة الأولى منها والتي انتهت في مايو الماضي.

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