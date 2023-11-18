محكمة قنا الاقتصادية تغرم سيدة 50 ألف جنيه بسبب حالة على الواتس

قضت محكمة استئناف قنا الاقتصادية الدائرة الإبتدائية الأولى “جنح”، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وشريف عبدالحميد، وإيهاب فلتس، وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بتغريم سيدة 50 ألف جنيه بسبب نشر صورة نجل طليقها في حالة عبر تطبيق “واتس آب” بدائرة قسم قنا.

ترجع أحداث القضية إلى شهر يوليو من العام الجاري عندما قدم “ع.م، شكوى ضد طليقته يتهمها بالتشهير بعد نشر صورة نجله عبر حالة على تطبيق “واتس آب” مصحوبة بعبارات تشهير دون موافقته.

وبعد فحص الواقعة تبين صحة شكوى المجني عليه فتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا برقم 307 لعام 2023 جنح إقتصادي قنا، وتغريم المتهمة مبلغ 50 ألف جنيه لنشرها صورة نجل المجني عليه طليقها عبر حالة على تطبيق “واتس آب” مصحوبة بعبارات تشهير دون موافقته.