تسيطر حالة من الغضب على الدولي المصري إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي الحالي والزمالك السابق، بعدما قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم استبعاده بجانب الثنائي طارق حامد وحسين الشحات، من رحلة الفراعنة لمواجهة سيراليون، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



وكان المنتخب المصري قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الجيبوتي بنتيجة 6/0، في المباراة التي شهدها ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

تفاصيل أزمة ثلاثي منتخب مصر

ثلاثي منتخب مصر المستبعد

يسود الغموض حول أسباب استبعاد الثلاثي من السفر لمواجهة سيراليون، والمقرر انطلاقها في السادسة من مساء الغد الأحد، في الجولة الثانية من التصفيات.

وكشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة المصري في تصريحات تلفزيوينة، أن الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات إدعوا الإصابة عقب مواجهة جيبوتي، مما جعله يستدعي محمد صلاح بإعتباره قائد الفراعنة ليتحدث معه عن قراره، والذي حاول نجم الريدز إعادة المدرب البرتغالي عن هذا القرار، لكنه رفض وأصر على استبعاده.

وأوضح الكومي أن فيتوريا يرغب في وضع ضوابط وقيم داخل المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، حيث يأتي قرار استبعاد الثلاثي إنذار شديد اللهجة لمن يتمارد على الفراعنة.

بينما كشفت تقارير صحفية أن الثلاثي المستبعد رفضوا خوض تدريبات عقب انتهاء مباراة جيبوتي، مما جعل الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا يقرر استبعاد الثلاثي كأجراء عقابي وتأديبي.

إمام عاشور يسير على خطى إبراهيم سعيد في طريق اللاعودة

إمام عاشور

يبدو أن الجماهير المصرية على موعد مع إبراهيم سعيد جديد، حيث بدأت إمام عاشور في خلق الأزمات خلال الفترة الماضية سواء داخل النادي الأهلي أو المنتخب المصري.

ويعد إبراهيم سعيد أحد أبرز اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية في مركز قلب الدفاع، لكن الأزمات التي أفتعلها تسببت في تذبذب مستواه، بعدما كان أفضل لاعب في مصر في صفوف إيفرتون الإنجليزي والأهلي، لينتقل بعد ذلك للزمالك ومن ثم لم ينجح في إثبات نفسه، ليرحل لعددمن الأندية، إلى أن أعلن اعتزاله الكرة في موسم 2010/2011.

إبراهيم سعيد

ومن الواضح أن إمام عاشور يسير على نفس طريق إبراهيم سعيد، حيث دخل اللاعب في مشاكل داخل الأهلي، على الرغم من انتقاله للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ميتلاند الدنماركي، حيث دخل في أزمات مع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للأهلي.

أزمات إمام عاشور.. منتخب مصر لم تكن الأخيرة

إمام عاشور وروي فيتوريا

أكد محمد فاروق، لاعب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أن إمام عاشور في بداية انتقاله للأهلي رفض الظهور في الإعلان الخاص بقميص النادي الرسمي، وذلك بسبب رغبته في الحصول على أموال نظير الظهور في الإعلان التجاري للشركة الراعية.

وشدد فاروق أن أعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي محمود الخطيب سيطرت عليهم حالة من الغض بسبب ما فعله اللاعب وعدم حضوره الإعلان الرسمي لقميص القلعة الحمراء.

بينما دخل اللاعب في مشكلة أخري مع المدرب مارسيل كولر، وذلك قبل مواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي، حيث رفض اللاعب السفر مع الفريق الأحمر، لكن المدير الفني أصر على تواجد اللاعب ضمن بعثة النادي، ليسافر لكنه لم يشارك بفرمان من كولر.

وأكد أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الرياضي الحالي، أن إمام عاشور عقب عودته للقاهرة من تنزانيا لم يتدرب بجدية، ليقرر كولر عدم الاعتماد عليه خلال مباراة العودة أمام سيمبا، لتنتاب اللاعب حالة من الغضب الشديدة من تصرفات المدرب.

وأشار شوبير في تصريحاته إلى أن علاقة نجم وسط الأهلي ومدربه ليست على ما يرام خلال الفترة الحالية، مما يجعل هناك شد وجذب بينهما.

بينما جاءت أزمة إمام عاشور مع منتخب مصر الأخيرة واستبعاده من القائمة التي سافرت لخوض مواجهة سيراليون، لتضاف لسجلات أزمات اللاعب، مما يجعل العديد من جماهير الكرة المصرية يتذكرون سيناريو إبراهيم سعيد وما حدث له، وما إذا كان نجم وسط الأهلي الحالي الزمالك السابق سيتكرر معه خلال مسيرته أم سينجح اللاعب في تدراك الأخطاء التي وقع بها قلب الدفاع المصري.