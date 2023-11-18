من السمك إلى زيت الزيتون.. 7 أطعمة دهنية ذات فوائد صحية

هناك العديد من الأطعمة الدهنية التي تجعل الجسم أكثر صحة وقوامك أقل حجما وهي كالأتي:

سمك السالمون

وتتمثل فائدته الصحية الرئيسية في غناه بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدخل الجسم فقط عن طريق الطعام، وتمتلك أوميجا 3 خاصية حماية سلامة الخلايا، مما يجعل جهاز المناعة أقوى بكثير.

الجبن

من أفضل الأطعمة الدهنية للصحة هو مصدر الكالسيوم، ويلعب الكالسيوم دوراً مهماً في عملية تخثر الدم ويساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والانقباض، كما أنه حيوي لتقلص العضلات وعمل الجهاز العصبي، فهو يساعد على خفض ضغط الدم، ويحمي من الإصابة بسرطان الأمعاء.

زيت الزيتون

ويبدو أن لا أحد يشك في الفوائد الصحية لهذا المنتج الدهني، ويعمل زيت الزيتون على تطبيع ضغط الدم ويقلل من تركيز الكوليسترول الخطير في الأوعية الدموية.

الأفوكادو

يعمل حمض الفوليك الموجود في الأفوكادو على تطبيع مستويات السيروتونين وتحسين الحالة المزاجية وتطبيع الدورة الدموية وتحسين توصيل العناصر الغذائية إلى الدماغ بالإضافة إلى ذلك، يزود الأفوكادو الجسم بالبوتاسيوم، الذي يؤدي نقصه إلى ارتفاع ضغط الدم.

البيض

كونه طعامًا دهنيًا، يوفر البيض العديد من الفوائد الصحية، وأنها تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية، الكولين، حمض الفوليك، البيوتين، الليسيثين - هذه "الباقة" تعمل على تحسين أداء الكبد والدماغ، ويذيب اللويحات في الأوعية الدموية.

الشوكولاتة

استخدامه يزود الجسم بمضادات الأكسدة التي تمنع الالتهابات في الجسم، وبالتالي تمنع تطور الأورام.

اللوز

يعمل اللوز على تطبيع وظائف الكبد والطحال، وله أيضًا خصائص مضادة للاختلاج وله تأثير إيجابي على نشاط الدماغ وعند تناول هذا المنتج، يتم تقليل التعرض للتوتر والأرق.