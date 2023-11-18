عضو في الكنيست الإسرائيلي يدعو لحرق غزة

دعا نائب رئيس "الكنيست" الإسرائيلي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن فيه نسيم فاتوري، إلى حرق قطاع غزة.

ونشر النائب المتطرف عن حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تدوينة بالعبرية على حسابه على "أكس" قال فيها "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك".

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضي، وضع موقع "إكس" ملاحظة تحذيرية عليها حيث قام النائب الإسرائيلي بحذف التدوينة، ونشر أخرى قال فيها "لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون".

وكان نسيم فاتوري قد طالب في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بترحيل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم وعلى رأسها اسكتلندا.

وأوضح فاتوري أنه في حال مجيء رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، نطلب منه استقبال أهالي غزة ونفتح له ميناء غزة ونجلب له السفن لترحيلهم.

شدد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات للقانون الدولى والإنسانى التى يتعرض لها سكان غزة".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقى والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، اليوم /السبت، رئيس وزراء الفاتيكان السيد بيترو باولين، حيث تم بحث التطورات السياسية الدولية ومدى تأثيرها على الاستقرار العالمى.

وأكد رشيد - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - على ما يربط العراق والفاتيكان من علاقات ودية تاريخية، خاصة مع الدور المحورى للعراق فى الحوار بين الأديان نظرا لكونه ملتقى الديانات التى فق كلها على احترام الإنسان وكرامته وإشاعة ثقافة وقيم السلام".

وأثنى الرئيس العراقي، على ما يتخذه البابا فرنسيس من مواقف إيجابية تجاه العراق وقضاياه المصيرية، مشيراً إلى ما يحظى به بابا الفاتيكان من احترام وتقدير لدى المجتمع العراقي؛ الأمر الذى بدا جليا فى الترحيب الكبير الذى وجده قداسته فى الزيارة التى قام بها إلى العراق مؤخراً.

كما تطرق إلى أولويات رئاسة الجمهورية فى الحفاظ على حقوق المكونات والأقليات واحترام الأديان وحماية حقوقهم وضمان تمثيلهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، مشيرا إلى ضرورة حل المشاكل عبر الحوار والتعامل مع الاختلافات فى إطار الدستور والقانون وحقوق المكونات.

من جانبه أعرب بيترو باولين عن تقدير الفاتيكان لعلاقات التعاون مع العراق؛ سيما فى ملفات نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان، مشيرا إلى حرص الفاتيكان على استمرار التنسيق مع العراق على كافة المستويات".

وأكد أن الفاتيكان تشجع المكونات فى العراق، خاصة المسيحيين على التعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية العراقية والسلطات فى حل القضايا والمسائل التى تواجههم.