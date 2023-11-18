استشهاد 32 فلسطينيًا من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على مخيم في غزة

اُستشهد 32 فلسطيني من عائلة واحدة، بينهم طفلًا، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم بمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، اليوم السبت.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 شخصا من عائلة أبو حبل من المخيم.

واستهدفت غارات جوية قطاع غزة في قصف متواصل من ٤٣ يوما دون أي هدنة.

وتواصل إسرائيل استهداف قطاع غزة، حيث تعهدت بالقضاء على حماس، منذ أن قتل مسلحو الحركة 1200 شخص وأخذوا 240 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تقصف إسرائيل معظم أنحاء غزة ودكتها دكا، وأمرت بإخلاء النصف الشمالي بأكمله من القطاع، مما أدى إلى تشريد نحو ثلثي سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون. ويخشى الكثيرون ممن فروا أن يصبح نزوحهم دائما.

وكان مسؤول في الوزارة أفاد لوكالة فرانس برس في وقت سابق السبت، بمقتل ما لا يقل عن خمسين شخصا في غارة أخرى على مخيم جباليا، استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة نتج عنها عشرات الشهداء والجرحى، جراء قصف مدرسة الفاخورة التي تؤوى آلاف النازحين فى مخيم جباليا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 12 ألف شخص، منهم 5000 طفل.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: