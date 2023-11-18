أطعمة يجب على كبار السن الابتعاد عنها.. البقدونس أبرزها

وصفت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا الأطعمة الغنية بفيتامين K أو المشبعة بالدهون المتحولة بأنها قد تكون خطيرة في سن الشيخوخة.

ومع تقدم العمر، يجب على الأشخاص التحكم في نظامهم الغذائي بعناية أكبر، كما تحدثت الطبيبة سولوماتينا عن هذا في إحدى المقابلات وبحسب الخبيرة، فإن تجنب بعض الأطعمة يساعد على إطالة العمر لدى كبار السن.

وعلى وجه الخصوص، أشارت الدكتورة سولوماتينا، إلى أنه يجب على كبار السن تجنب الأطعمة الغنية بفيتامين ك، ويوجد الكثير من فيتامين K في الخضر، وخاصة البقدونس.

ويمكن أن يزيد من تخثر الدم، ولتخثر النشط هو مصدر لحوادث الأوعية الدموية الشديدة في شكل انسداد الأوعية الدموية الشريانية والوريدية مع عواقب غير مواتية، من احتشاء عضلة القلب إلى السكتة الدماغية، شاركت الطبيبة مع Vechernyaya Moskva.

أطعمة أخرى ابتعد عنها

بالإضافة إلى ذلك، أوصت الأخصائية كبار السن بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة (النقانق والمنتجات التي تحتوي على السمن ورقائق البطاطس والعديد من أطباق الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية منها) بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح أو السكر والأطعمة المذكورة أعلاه تساهم في تطور مشاكل الأوعية الدموية التي تقصر العمر.

كما أشارت إلى أن منتجات اللحوم المصنعة تشكل عائقًا أمام طول العمر، وتحتوي على نتريت الصوديوم الذي يرتبط بخطر الإصابة بالسرطان.

يزداد أيضًا خطر الإصابة بالسرطان بسبب المواد المضافة الأخرى التي غالبًا ما تكون موجودة في المنتجات النهائية - في شكل مواد حافظة وأصباغ ومحسنات للنكهة، وحذرت سولوماتينا من أنه عند استهلاكها، تتشكل الجذور الحرة بشكل مكثف في الجسم.