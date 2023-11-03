5 علامات تدل على إصابتك بنقص فيتامين د

يعتقد الكثير من الناس أنهم يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومع ذلك، فإن هذا لا يكفي لتزويد الجسم بفيتامين د.

يقول خبير التغذية إيجور ستركوف خصيصًا لموقع MedicForum: "حتى أهم موردي فيتامين د بين المنتجات الغذائية لا يكفيون لضمان إمداداته".

لأن ضوء الشمس كان ولا يزال أهم مصدر لفيتامين د. وهو عنصر غذائي نحتاجه للعظام والجلد والصحة العقلية. نقص فيتامين د عند الأطفال يزيد من خطر لين العظام. قد يصاب البالغون بهشاشة العظام أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع الثاني.

ولكن ما هي العلامات التي تشير إلى أنك تعاني بالفعل من نقص فيتامين د؟

آلام في العظام والأطراف

هذا صحيح بشكل خاص في فصل الشتاء عندما تستيقظ في الصباح، تكون أطرافك أكثر تيبسًا من المعتاد.

زيادة في الوزن

تؤثر النسبة الأعلى من الدهون في الجسم على مستوى فيتامين د في الدم، وفيتامين د قابل للذوبان في الدهون. لذلك يمكننا أن نقول كلما زادت نسبة الدهون في الجسم لدى الشخص، كلما تم تخفيف الفيتامينات وزاد فيتامين د الذي يحتاجه للتعويض.

بشرة داكنة

وجدت الأبحاث اختلافات ديموغرافية في نقص فيتامين د. لأن التصبغ هو دفاع طبيعي ضد الشمس ويقلل عامل الحماية من الشمس SPF 30من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د بنسبة 97 بالمائة.

يوضح ستركوف: "يتعين على الأشخاص ذوي البشرة الداكنة قضاء وقت أطول في الشمس وفي كثير من الأحيان".

تعرق الرأس بغزارة

نعم، يمكن أن يكون هذا أيضًا مؤشرًا على نقص فيتامين د.

مشاكل في المعدة

الأشخاص الذين يعانون من مرض كرون، أو عدم تحمل الغلوتين، أو مرض التهاب الأمعاء المزمن هم أكثر عرضة لنقص فيتامين د لأن هذه الحالات تؤثر على امتصاص الدهون، ومع هذه الأمراض وغيرها من أمراض الجهاز الهضمي، قد يكون امتصاص الدهون أقل، ومن ثم تمتص كمية أقل من فيتامين د القابل للذوبان في الدهون.