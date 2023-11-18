طبيبة توضح مشاكل الغدة الدرقية تسبب الاكتئاب

قالت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا، يمكن أن تنشأ حالات عاطفية سلبية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقصور الغدة الدرقية.

أشارت عالمة الغدد الصماء تاناناكينا في إحدى المقابلات إلى أن أمراض الغدة الدرقية لها تأثير كبير على الحالة النفسية والعاطفية للشخص، ويمكن أن تحدث تغيرات سلبية فيه بسبب مشاكل في الغدة الدرقية مثل قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية وفي الحالة الأولى، تنتج الغدة كمية غير كافية من الهرمونات، وفي الحالة الثانية تنتجها بكميات زائدة.

وأوضحت الطبيب في حديثه مع RIAMO أن "قصور الغدة الدرقية (ضعف) وفرط نشاط الغدة الدرقية (تقويتها) يتجلى في عدم كفاية أو إفراز هرمونات الغدة الدرقية وثلاثي يودوثيرونين".

وقصور الغدة الدرقية، وفقا لتاناناكينا، يمكن أن يسبب الاكتئاب ويمكنك أيضًا أن تلاحظ أن الشخص يصبح لا مباليًا أو خاملًا أو عرضة لتقلبات مزاجية أو عاطفية بشكل مفرط أو بكاء.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل في الذاكرة، والميل إلى الصداع، والنعاس، وفقدان السمع، وعدم انتظام حركة الأمعاء، وزيادة سريعة في الوزن.

وفرط نشاط الغدة الدرقية (التسمم الدرقي)، وأشار الطبيب إلى أن هذه الحالة تسبب العصبية الزائدة والقلق والميل للقلق بالإضافة إلى ذلك، يعاني الشخص من خفقان القلب، والتعرق الزائد، وضيق التنفس، والأرق؛ قد "يقفز" ضغط دمه أو قد يفقد وزنه فجأة.

نصحت ناتاليا تاناناكينا: "إذا عانى الشخص من الأعراض المذكورة، فيجب عليه استشارة طبيب الغدد الصماء".