مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا اليوم الخميس

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 59.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11081.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، ومدينة المعرفة، وطيبة، وجبل عمر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، وأبو معطي، والكثيري، وكهرباء السعودية، وأسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و2.81%.

أسهم شركات أرامكو السعودية

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، و جبل عمر ، والأهلي لأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية ، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي ، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 476.55 نقطة ليقفل عند مستوى 23605.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.7 مليون سهم.

تنفيذ صفقة شراء الشرقية ايسترن كومباني بـ 16.4 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشرقية - ايسترن كومباني.

وقالت البورصة في بيان، إن جلسة اليوم الخميس شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم ايسترن كومباني لعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.403 مليار جنيه.

يشار إلى أن الشرقية - إيسترن كومباني، حققت صافي ربح بلغ 1.124 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.405 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 3.12 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 4.62 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.