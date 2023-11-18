أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم.. عيار 24 بـ3109 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت 18-11-2023؛ ارتفاعا بمقدار 30 جنيهاً على الأقل داخل محلات الصاغة، وذلك على مختلف الأعيرة الذهبية المختلفة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 3086 جنيها للبيع و 3109 جنيهات للشراء.

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2700 جنيه للبيع و 2720 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2314 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 14 نحو 1800 جنيه للبيع و 1813 جنيها للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب إلى 95.97 ألف جنيه للبيع و 96.7 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.6 ألف جنيه للبيع و 21.76 ألف جنيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب نحو 3.1 مليون جنيه للبيع و 3.11 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع عالمي

ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أكبر مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من تشديد سياسته النقدية.