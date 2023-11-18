طبيب النرويج يصدم جوارديولا بشأن هالاند قبل موقعة ليفربول

وجه طبيب منتخب النرويج صدمة قوية لجماهير مانشستر سيتي ومدرب الفريق بيب جوارديولا، بعدما كشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها المهاجم إرلينج هالاند قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد طبيب المنتخب النرويجي في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو أن هالاند يعاني من الإصابة التي تعرض لها، حيث أن الاَلام شديدة، مما تجعل هناك إعاقة في حركته بشكل واضح، مشيرًا إلى أن إصابة مهاجم مانشستر سيتي ليست خطيرة.

بينما أوضح أن مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده أمام اسكتلندا ليست واردة، وذلك بسبب موعدها المبكر للغاية، مما يجعل هناك صعوبة لخوض هالاند هذه المباراة.

ويخشى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من غياب هالاند عن المواجهة المرتقبة بين السيتي وليفربول، والتي ستنطلق في الثانية والنصف من مساء السبت المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب الاتحاد معقل الستزين.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي وليفربول يتصارعان على صدراة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حيث يحل السيتي في الصدارة بـ 28 نقطة، بينما يأتي الريدز في الوصافة بـ 27 نقطة.