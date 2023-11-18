الكشف على 772 مواطن بالقافلة الطبية بقرية فاو قبلي بدشنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح القافلة الطبية والتي أقيمت علي مدار يومي الجمعة والسبت بقرية فاو قبلي بمركز دشنا في توقيع الكشف الطبي على ٧٧٢ مواطن.

وأكد بدران، أن القافلة قد إستفاد من خدماتها ٢٥٤ مواطن في تخصص الرمد ، ٢٣٨ مواطن في تخصص الباطنة ، ٩٤ مواطن في تخصص النساء وتنظيم الأسرة و ١٨٦ في تخصص الأطفال.

وأضاف الدكتور محمد أن المديرية قد وضعت خطة شاملة من القوافل الطبية المتنوعة والتي تضمن العديد من التخصصات بهدف دعم وصول الخدمات الطبية للمواطنين بالقري والنجوع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف غريب محافظ.