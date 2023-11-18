السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نزوح الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب (صور)

نزوح الفلسطينيين
نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة

 نشرت “سكاي نيوز عربية”، عددًا من الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، أمس الجمعة، ترصد حشود ضخمة من الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة

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 وأظهرت الصور مئات الفلسطينيين المتوجهين جنوبًا في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وتحديد الجيش الإسرائيلي لأوقات محددة يسمح فيها العبور نحو الجنوب عبر شوارع محددة أيضًا.

الأقمار الاصطناعية ترصد نكبة ونزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب
الأقمار الاصطناعية ترصد نكبة ونزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب

 أشعل وزير إسرائيلي الجدل حول تفريغ قطاع غزة، وأحيا السجال مجددًا بشأن التهجير القسري للفلسطينيين، الذي كانت مصر والأردن أول المحذرين منه، وذلك مع نزوح ما يقارب 1.6 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال الأسابيع الماضية.

فقد اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش المثير للجدل أن إجلاء سكان غزة "هو الحل الإنساني الصحيح" لهم وللمنطقة.

 قال في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يرحب بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست لإجلاء سكان غزة طوعًا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما دعا إلى تقديم دعم مالي دولي لتطبيق مبادرة إجلاء سكان غزة، مؤكدًا أن بلاده ستكون جزءًا من هذا الدعم.

إلى ذلك، أوضح أنه لا يرى: "أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليًّا وسياسيًّا".

 قال: “هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان قطاع غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عامًا من اللجوء والفقر والمخاطر”، وأضاف: "هذا هو الحل الوحيد الذي سيضع حدًّا للمعاناة والألم بين اليهود والعرب على السواء".

 كما رأى أن بلاده: "لن تتمكن بعد الآن من التصالح مع وجود كيان مستقل في غزة يعتمد بطبيعته على كراهية إسرائيل والتطلع إلى تدميرها".

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