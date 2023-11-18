الاتحاد الإماراتي يعلن تأجيل مباراتين في دوري أدنوك المحترفين

أعلن حساب دوري أدنوك المحترفين مساء اليوم السبت ، عن تأجيل مباراتين في إطار منافسات الجولة الـ 9 في دوري المحترفين في الموسم الحالي .

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كتب حساب دوري أدنوك المحترفين عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة تفيد بتأجيل مباراتين في دوري أدنوك قائلا :" مديري شباب الأهلي وستكون الجولة 11 جولة مزدوجة للفرق ال4 أعلاه

آن الأوان لاستخدام الخواص ‎فانتاسي_دوري_أدنوك_للمحترفين نود تنبيهكم إلى أن الجولة 9 ستشهد تأجيل مباراتي العين خورفكان و الشارقة .

من المقرر ان يبدأ الجولة الثامنة في دوري أدنوك المحترفين يوم الخميس 23 من شهر نوفمبر 2023 .

تبدأ مباراة الشارقة و البطائح مساء الخميس في الجولة الثامنة في دوري أدنوك المحترفين .

موعد مباراة الشارقة و البطائح في دوري أدنوك المحترفين

تبدأ مباراة الشارقة و البطائح مساء اليوم الخميس القادم في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقت المملكة العربية السعودية ، 7.30 مساء بتوقيت الإمارات .