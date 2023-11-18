الاتحاد الإماراتي يعلن تأجيل مباراتين في دوري أدنوك المحترفين
أعلن حساب دوري أدنوك المحترفين مساء اليوم السبت ، عن تأجيل مباراتين في إطار منافسات الجولة الـ 9 في دوري المحترفين في الموسم الحالي .
اقرأ أيضًا..
كتب حساب دوري أدنوك المحترفين عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة تفيد بتأجيل مباراتين في دوري أدنوك قائلا :" مديري شباب الأهلي وستكون الجولة 11 جولة مزدوجة للفرق ال4 أعلاه
آن الأوان لاستخدام الخواص فانتاسي_دوري_أدنوك_للمحترفين نود تنبيهكم إلى أن الجولة 9 ستشهد تأجيل مباراتي العين خورفكان و الشارقة .
من المقرر ان يبدأ الجولة الثامنة في دوري أدنوك المحترفين يوم الخميس 23 من شهر نوفمبر 2023 .
تبدأ مباراة الشارقة و البطائح مساء الخميس في الجولة الثامنة في دوري أدنوك المحترفين .
موعد مباراة الشارقة و البطائح في دوري أدنوك المحترفين
تبدأ مباراة الشارقة و البطائح مساء اليوم الخميس القادم في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقت المملكة العربية السعودية ، 7.30 مساء بتوقيت الإمارات .