السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد الإماراتي يعلن تأجيل مباراتين في دوري أدنوك المحترفين

دوري أدنوك المحترفين
دوري أدنوك المحترفين

أعلن حساب دوري أدنوك المحترفين مساء اليوم السبت ، عن تأجيل مباراتين  في إطار منافسات  الجولة الـ 9 في دوري المحترفين في الموسم الحالي .

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كتب حساب دوري أدنوك المحترفين عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  بتغريدة تفيد بتأجيل  مباراتين في دوري أدنوك قائلا :" مديري شباب الأهلي وستكون الجولة 11 جولة مزدوجة للفرق ال4 أعلاه

آن الأوان لاستخدام الخواص ‎فانتاسي_دوري_أدنوك_للمحترفين نود تنبيهكم إلى أن الجولة 9 ستشهد تأجيل مباراتي العين خورفكان و الشارقة .

من المقرر ان يبدأ  الجولة الثامنة في دوري أدنوك المحترفين يوم الخميس 23 من شهر نوفمبر 2023 .

تبدأ مباراة الشارقة و البطائح مساء الخميس  في الجولة الثامنة في دوري أدنوك المحترفين .

موعد مباراة الشارقة و البطائح في دوري أدنوك المحترفين

تبدأ مباراة  الشارقة و البطائح مساء اليوم الخميس  القادم في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقت المملكة العربية السعودية ، 7.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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