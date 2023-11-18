الكشف على 715 مواطن بالقافلة الطبية بقرية القلعة بقنا

نظمت مديرية الصحة بقنا قافلة طبية على مدار يومين ، بقرية القلعة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، جرى خلالها توقيع الكشف علي 715 مواطن.

وأشار الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة إستفاد منها 119 مواطن في تخصص الباطنة ، 19 جراحة ،13 نساء ، 68 اطفال ، 136 رمد ، 16 تنظيم أسرة.

فيما أوضح الدكتور أحمد علي مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة قد ضمت العديد من الخدمات التكاملية كمعمل للدم ، معمل المتوطنة ، أشعة ، سونار، مشيرا إلي تقديم التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من 70 مواطن من المترددين علي القافلة.

يأتي هذا في إطار جهود " حياة كريمة" والتي تقدم أوجه الرعاية المتكاملة للمواطنين وتحفظ حقوقهم في رعاية أفضل تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ.