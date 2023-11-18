السعودية الاولمبي يفوز على الأردن في البطولة الدولية الودية

حقق منتخب السعودية الاولمبي الانتصار على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء جمع بين الطرفين اليوم السبت، ضمن أولى مواجهات البطولة الدولية الودية.

السعودية الاولمبي يفوز على الأردن في الدورة الدولية الودية

سجل هدف منتخب السعودية الأول اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، وتمكن منتخب الأردن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 من الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

وفي الدقيقة 65 سجل اللاعب مصعب الجوير لاعب وسط الصقور الهدف الثاني وهدف الانتصار، في لقاء شهد 10 تبديلات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني للمواجهة.

تستضيف مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية الدورة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عامًا، وذلك بمشاركة المنتخب السعودي وقطر والأردن وأستراليا، والتي تقام خلال الفترة من يوم 18 وحتى يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري.

تأتي البطولة الدولية الودية ضمن استعدادات الصقور تحت 23 عامًا، وذلك قبل المشاركة في منافسات كأس آسيا 2024 بقطر والتي تؤهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.