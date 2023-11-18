مدير تعليم قنا يجتمع بمديرى مدارس التعليم الثانوى للمشاركة الإيجابية فى الإنتخابات

عقدت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة قنا التعليمية، إجتماعاً موسعًا، مع مديرى المدارس الثانوية، بحضور غادة منتصر مدير المرحلة الثانوية بالادارة، وذلك بشأن الإستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتناولت مدير عام الإدارة، أهمية مشاركة الطلاب والطالبات فوق ال ١٨ عامًا، وتنسيق مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق آليات معينة من خلال مشاركة الاتحادات الطلابية في المدارس فى استخراج الموطن الانتخابى ورقم القيد فى الجداول الانتخابية للتيسير على زملائهم فى التوجه للمقار الانتخابية والتى من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى أيام ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم تحديد ٢ مشرفين لكل مجموعة تضم ٢٠ طالباً للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم من أجل بناء الطالب وتحمل المسؤولية وتنمية الوعى السياسى من خلال حثهم على المشاركه السياسيه فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وشددت رشاد، على ضرورة المشاركة والنزول للإدلاء بالأصوات خلال الاستحقاق الدستوري ( الانتخابات الرئاسية) المقبلة، لافتة إلى أن إدارة قنا من أكبر الإدارات بالمحافظة والتى ستضرب مثلاً كبيراً فى التواجد والمشاركة والحشد فى اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية لمواجهة المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد مصرنا الحبيبة، وأضافت أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الكبيرة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع المجالات سياسياً وإقتصادياً، وإجتماعياً مؤكدة أن الدولة المصرية إستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة فى ملف السياسية الخارجية التى تعد مرآة للأوضاع الداخلية .

وأكدت على بسالة وشجاعة الجيش المصري العظيم فى حفظ أمن الدولة المصرية وشعبها العظيم، مطالبة الجميع بالمشاركة الفعالة والحشد فى أيام الانتخابات لنضرب مثلاً رائعاً بأن مصر قوية بأبنائها.