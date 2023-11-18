السبت 18 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جيرارد يطالب إدارة الإتفاق السعودي بضم بأحمد فتوح

فتوح
فتوح

أكد الإعلامي  عبدالناصر زيدان أن أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك  يملكا عرضا سعوديا بعدما قرر إدارة النادي الأبيض عرضه للبيع.

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جيرارد يطالب إدارة الإتفاق السعودي بضم بأحمد فتوح

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أوضح زيدان في تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن أحمد فتوح معروض على الدوري السعودي.

وتابع، هناك عرضا مغريا من الاتفاق السعودي، لضم أحمد فتوح نجم الزمالك، ذلك بعد إعجاب أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد  السابق ومدرب الفريق السعودي الحالي.

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وواصل، أنه تواصل مع وكيل فتوح وأكد له عدم وجود أي جلسات رسمية بين أحمد فتوح ومسؤولين بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

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