مفتى الشيشان يصل مطار العريش في جولة تفقدية لمستشفى العريش العام

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بوصول مفتي "الشيشان" إلى مطار العريش، لينضم إلى مجموعة الشخصيات المهمة التي استقبلها المطار في الآونة الأخيرة.

وأستقبل وفدًا من الأزهر الشريف استقبل مفتي الشيشان في مطار العريش، قبل جولة تفقدية يجريها لمستشفى العريش العام؛ للاطمئنان على حالة المصابين والجرحى من أهل غزة.

حزب الله اللبناني

وكان حزب الله اللبناني، أعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أفادت القناة بأن جيش الاحتلال اعترض الصاروخ، وذلك من خلال نبأ عاجل.

وقال الحزب في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".

الحدود بين لبنان وإسرائيل

يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.