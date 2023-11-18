السبت 18 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

وصلت طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

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الاحتلال يُطالب بإخلاء مجمع الشفاء في غزة خلال ساعة

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السعودية تُحذّر مُجددًا من كارثة إنسانية في قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل اليوم السبت، أن جيش الاحتلال طالب بإخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة.

وفي وقت سابق، أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

قطاع غزة

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض؛ بحسب إعلام فلسطيني.

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