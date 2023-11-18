كتائب القسام تستهدف حشودًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

أعلنت "كتائب القسام"، استهداف تحشدات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقذائف الهاون، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن المجزرتين التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مدرستي الفاخورة والزعتر، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء.

وكانت "قوات الاحتلال"، ارتكبت مجزرة بمدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة بالتزامن مع مجزرة مدرسة الفاخورة.

وواصلت قوات الإحتلال قصف جباليا شمال غزة بقذائف الفسفور.

وارتكبت مجزرة أخرى بحق عائلة حسن ياسين أبو حبل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد قصف منزلها الذي يعيش فيه 32 فردًا.

وقصف جيش الاحتلال النازحين في مدرسة الفاخورة شمال غزة.

يُذكر أن عشرات المواطنين استشهدوا، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي مُتواصل على أنحاء مُتفرقة في قطاع غزة.

المُقاومة الفلسطينية تُصيب مبنى في مُستوطنة سديروت بالصواريخ

أُصيب مبنى في مُستوطنة "سديروت"، بصاروخ جراء قصف فصائل المُقاومة الفلسطينية للمُستوطنة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

كما قالت فصائل المُقاومة الفلسطينية اليوم، إنها قصفت كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية.

وذكرت حسابات تابعة للمُقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" ولبنان "حزب الله" عبر تطبيق "تليجرام"، أن جنرالاً كبيرًافي جيش الاحتلال يدعى دانئيل شيوعًا، لقى مصرعه إثر استهدافه من قبل طائرة "زواري" التابعة لكتائب القسام.

وأشارت إلى أن شيوعا، وهو قائد فرقة التدخل السريع بالجيش، وأكثر من 30 جنديًا بين قتيل وجريح، استهدفتهمالطائرة الانتحارية أثنار تجمعهم ببيت لاهيا في قطاع غزة.