مدير تعليم دشنا يستقبل خريجي مبادرة الرئيس " 1000 مدير مدرسة"

استقبل طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية، اليوم السبت، معلمي خريجي مبادرة فخامة الرئيس 1000 مدير مدرسة للتغيير المنشود في الإدارات المدرسية والارتقاء، بها تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تم توزيع الخريجين التابعين لإدارة دشنا التعليمية، والذين اجتازوا الاختبارات بنجاح على المدارس الشاغرة فى الإدارة.

وقال نور الدين، إن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرا إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة ويجب دعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

ووجه بتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لخريجي المبادرة الرئاسية لنقل خبراتهم لأقرانهم في مدارس المحافظة.

وأكد أن خريجي المبادرة قاموا بتطبيق نظام المعايشة بمدارس الإدارة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية إلى جانب المدارس الرسمية لغات والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.