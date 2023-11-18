التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بأكتوبر

تواصل نيابة الجيزة، التحقيق في إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق في أكتوبر، وذلك بعدما تم نقل المصابين للمستشفى وتلقيهم الإسعافات اللازمة.

وكشفت التحقيقات، أن الحادث نتج بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن انحرافها وانقلابها، وإصابة 5 أشخاص.

بدأية البلاغ

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق بالعياط في الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية برفقة ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق ما نتج عنه انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 5 أشخاص، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وتم رفع حطام الحادث لتيسير حركة المرور، وتحرر محضر بالحادث.