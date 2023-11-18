محافظ قنا يجرى حركة تعيينات جديدة وتنقلات بالوحدات المحلية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حركة تنقلات تعيينات جديدة وإلغاء انتدابات شملت عددًا من مجالس المدن والوحدات القروية بالمحافظة، فقد تضمنت حركة المحليات إلغاء ندب جمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعودته إلى عمله الأصلي بالوحدة المحلية في أبوتشت، وإلغاء ندب حافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وعودته لعمله الأصلي بمركز ومدينة نجع حمادي، ويندب خالد بهيج للعمل قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وندب عماد عبد الهادي للعمل للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية للوقف.

وشمل القرار إلغاب ندب عماد الدين محمود عبد العاطي، وطلعت عبد الشافي وأحمد عربي وعودتهم إلى عملهم الأصلي بالوحدات المحلية.

وتقرر إلغاء ندب محمد غلاب رئيس قرية المحروسة وحسيبة سراج الدين رئيس قرية أولاد نجم القبلية وعودتهم للعمل بمديرية التربية والتعليم ، إلغاء ندب محمد عبد الجابر رئيس قرية الحراجية واسلام ابراهيم رئيس قرية الكلاحين وعودتهم للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ونقادة وندب عماد السمان نائب رئيس فرشوط للقيام بأعمال رئيس الوقف، وندب الحسيني صبري نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وندب زين الدين أبو الحسن محمود للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط ، وندب حمادة صلاح كامل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت، وندب أحمد محمد فريج خلف الله للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وندب شعبان عبد القادر حسين أحمد للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف .

كما تقرر نقل أحمد جمعة محمود للعمل رئيسا لطوخ بنقادة، وائل أبو العباس نور الدين للعمل رئيسا للقارة في ابوتشت، و عثمان عبد الرحيم نور الدين للعمل رئيسا لقرية أبوشوشة، فاطمة علي محمد أحمد للعمل رئيسا لقرية الكلاحين بقفط، وربيع منصور عبد الله رئيسا لقرية السمطا بدشنا.

كما تقرر ندب سامح عثمان علي رئيسا لأبومناع غرب، وأحمد جمال السيد كساب رئيسا لقرية المراشدة، وسيد ابراهيم عواد سليم رئيسا لقرية البراهمة، وسليم سيد سليم رئيسا لقرية دندرة، ومحمد سيد سليم رئيسا لقرية المحروسة.