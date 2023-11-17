دخول 17 ألف لتر سولار عبر معبر رفح لصالح شركة الاتصالات الفلسطينية

أفاد وائل أبو عمر، مدير إعلام معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، بدخول 17 ألف لتر من السولار عبر معبر رفح البري لصالح شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وأفادت الهيئة في بيان عن إدخال 17 الف لتر من السولار عبر معبر رفح البري لصالح شركة الاتصالات.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) أعلنت الخميس الانقطاع الكامل في خدمات الاتصالات… بعد منع ادخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) بشكل جزئي في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الغوث (الأونروا)، لتشغيل المولدات الرئيسية.

وكان مجلس الحرب الإسرائيلي، قد قرر بالإجماع، في وقت سابق اليوم الجمعة، السماح بتزويد المنظمات الدولية في غزة بالوقود.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أميركي قوله، إنه سيسمح بتخصيص حوالي 20 ألف لتر لتشغيل مولدات الكهرباء للحفاظ على الاتصالات البالغة الأهمية لضمان تنسيق المساعدات.

وتدعو الأمم المتحدة منذ أسابيع إلى توصيل كميات كبيرة من الوقود إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الأونروا أن 70% من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة لم يعد بإمكانهم الحصول على المياه النظيفة في جنوب غزة، حيث بدأت مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق إلى الشوارع.