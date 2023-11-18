اكتشاف طالبة كاميرا مخفية موجهة على سريرها في غرفة للإيجار بإيطاليا

اكتشفت طالبه تدعي روبرتا البالغة من العمر 21 عامًا التي كانت تعيش في غرفة بالإيجار بوجود كاميرا مخفيه موجهة إلى سريرها دون علمها .

كانت روبرتا تدرس علم الأحياء في الجامعة والتي تقاسمت شقة مع أربع فتيات أخريات حتى تم الاكتشاف المحزن.



واوضحت الشابة "كنا خمس نساء في خمس غرف نوم، مع سريرين مزدوجين وحمامين ومطبخ"، ووصفت الرجل صاحب المنزل بأنه شخص استثنائى "أول موقف لم يعجبني عندما عدت إلى المنزل الساعة 11 صباحًا وجدته ومعه بعض كهربائيين، وجميع الغرف مفتوحة بعد أن كانت مقفولة، وأخبرني أن هناك بعض الأخطاء في خط الكهرباء ".

واضافت عند عودتها من الإجازة لاحظت روبرتا وجود مصابيح سقف جديدة مع "فتحة صغيرة تشير تمامًا إلى السرير"، "في البداية لم أنتبه لذلك، ثم لاحظ صديقي وجود ضوء أزرق ، فقام بتفكيك ضوء السقف ووجد الدائرة بأكملها (الكاميرا) " .

وأعربت الشابة عن رد الفعل الأول هو البدء بالصراخ ، متذكرة الخوف من أن يقوم أحد بإيذائها.

وعلى الفور وصلت الشرطة و تم اكتشاف تركيب كاميرات أيضًا في الغرف الأربع الأخرى، جميعها تشير نحو السرير".



وصرحت روبرتا قائلة من حسن حظي في مصيبتي أنني قررت ترتيب سريري ، لأنه هو الذي أخبرنا بكيفية وضعهم .

وقامت الشرطة الإيطالية بتفتيش منزل المالك مباشرة بعد الشكوى .

وتضيف روبرتا: "بعد أن رأينا أننا اكتشفنا كل شيء، فمن المؤكد أنه سيتخلص من المواد"، آملة ألا يتم نشر ما تم تصويره عبر الإنترنت.

IMG-20231118-WA0074

IMG-20231118-WA0071

IMG-20231118-WA0072