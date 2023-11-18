تأثير الحـ ـرب علي منتخب فلسطين "الشظايا" تلاحقه بتصفيات آسيا

لا صوت يعلو في الفترة الأخيرة فوق صوت الأحداث الجارية في دولة فلسطين الشقيقة، لما تشهده من إعتداء وحشي من قبل العدوان الصهيوني، ولا شك أن شظايا الدمار طالت كرة القدم وبالأخص المنتخب الفلسطيني الذي يشارك في الوقت الراهن بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

حيث وضعتنا فترة التوقف الدولي في موقف تساؤل عن حال منتخب فلسطين في خوض تصفيات كأس العالم، في ظل الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي والدمار الذي حل بالبلاد.

تأثير الحـ ـرب علي منتخب فلسطين

البداية كانت بإنسحاب منتخب فلسطين من دورة ودية في ماليزيا استعدادا لتصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى عدم تمكنه من التجمع في معسكر من أجل خوض المباريات في أفضل حالة ممكنة.

كما لم يتمكن المنتخب الفلسطيني من خوض فترة إعداد جيدة لفترة التوقف الدولي الحالية، حيث اكتفى لاعبو منتخب فلسطين بأداء تدريبات لياقة بدنية منفردة قبل التجمع للسفر إلى الإمارات لمواجهة لبنان.

موقف منتخب فلسطين في تصفيات أمم آسيا

تلقي المنتخب الفلسطيني ضربة أولي في بداية مشواره بتصفيات آسيا أمام منتخب لبنان في المباراة التي أقيمت بدولة الإمارات في التصفيات التمهيدية المؤهلة للمونديال، حيث فشل الفريق الفلسطيني في تحقيق انتصار يعينه على العبور إلى المرحلة النهائية من التصفيات وتعادل سلبيًا بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فلسطين ضد أستراليا على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا.

ترتيب منتخب فلسطين في مجموعته بتصفيات أمم آسيا

يقع المنتخب الفلسطيني في المجموعة التاسعة في التصفيات الآسيوية، بجوار منتخبات لبنان وأستراليا وبنغلادش.

ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة التاسعة من التصفيات برصيد 3 نقاط بعد فوزه على بنجلاديش متذيل الترتيب، وتساوى منتخبى فلسطين ولبنان عند رصيد نقطة في المركزين الثالث والرابع.

ويتأهل بطل كل مجموعة والوصيف إلى المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، بينما يدخل صاحبي المركزي الثالث والرابع إلى تصفيات كأس الأمم الآسيوية فقط.

قائمة منتخب فلسطين

رامي حمادة - نعيم أبو عكر- عمرو قدورة - عبد الهادي ياسين - مصعب بطاط - موسى فيراوي - محمد خليل - سامر الجندي - كاميلو سالدانا- المهدي عيسى - محمد صالح - ياسر حمد - ميشيل ترمانيني - محمد يامين - محمد باسم - عدي خروب- محمود أبو وردة - عطاء جابر - تامر صيام - جوناثان زوريلا - إسلام البطران - صالح شحادة - عدي الدباغ - علاء الدين حسن - محمود وادي - زيد قنبر.