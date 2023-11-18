أسعار العملات العربية والاوروبية اليوم السبت فى البنوك المصرية

أسعار العملات.. واصلت أسعار العملات العربية والاوروبية خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية أمام الجنية المصرية بماكينات الصرف الألي الـATM، استقراراها، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.06 جنيه للشراء، و100.05 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.05 جنيه للشراء، 38.42 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاجنبية خلال تعاملات اليوم السبت في ماكينات الـATM، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي ينتظرها متابعوه للوقوف على أخر المستجدات التي تطرا على الساحة السعرية والمصرفية لاسعار العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم السبت في البنوك المصرية

العملات

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.30 جنيه للشراء، 33.61 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.05 جنيه للشراء، 38.42 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.06 جنيها للشراء، و100.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.