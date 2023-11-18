وفاة شخص وإصابة 13 آخرين إثر حادث تصادم في الإسكندرية بسبب الأمطار

توفى شخص وأُصيب 13 آخرين في حادث تصادم بالطريق 46 إسكندرية الصحراوى، تبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين بسبب تساقط الأمطار وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الامن اخطارا من غرفة عمليات المرور يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الكيلو 46 اتجاه القاهرة وانتقل رجال المرور والإسعاف لموقع الحادث.

عاين فريقين من البحث الجنائي وجهات التحقيق، موقع حادث تصادم سيارتين بطريق النوبارية، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، في حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص، في الكيلو 46 بطريق القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة.

استقبل مستشفى العامرية المصابين في الحادث، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات، وجاري عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

كان قد شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي خلال الفترة الماضية عدة حوادث طرق، كان أكبرها الذي أسفر عن احتراق وانفجار قرابة 22 سيارة وأتوبيسات نقل، ولقي فيه 34 شخصًا مصرعهم وأصيب 58 آخرين.

وتسببت الشبورة المائية خلال الفترة الماضية في وقوع عدة حوادث طرق، ما تبعه غلق طريق الإسكندرية الصحراوي في الإسكندرية على مدار 4 أيام، ولمدة 4 ساعات التي شهدت ذروة الشبورة، وذلك لتفادي وقوع حوادث طرق بين السيارات المارة، كما نشرت إدارة المرور تعليمات لقائدي السيارات لتفادي الحوادث وقت الشبورة.