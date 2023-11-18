صحة سوهاج: نشاط مكثف لإدارة المستشفيات على مدار الأسبوع

نشرت إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج وعلى مدار أسبوع فرق المتابعة التابعة لها بقيادة الدكتور مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات حيث قامت الفرق بالمرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمراكز طما وطهطا وجهينة لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على الاهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة والتزام الفرق الطبية بأماكن تأدية الخدمة تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بضرورة تكثيف المتابعة لمستشفيات القطاع العلاجي بسوهاج وسير العمل بها والاطمئنان على مدى الانضباط بإشراف الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية ومتابعة الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي.

وعقد الدكتور مصطفى محمد مصطفى سلسلة اجتماعات مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام التي تفقدتها فرق المتابعة وذلك لمناقشة السلبيات والملاحظات التي رصدتها الفرق وطرق حلها وتفاديها وكذلك مناقشة خطط العمل وأولويات المرحلة المقبلة ومقترحات تحسين الأداء.



ومن جانبه شدد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة على الانضباط الدائم وعدم التقصير في حق أهالينا من المرضى وبذل المزيد من الجهد لخدمتهم.