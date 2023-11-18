ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش وهيريون بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان عقب تقنين الإجراءات من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين -"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول أسوان تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,100 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين).

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما متجرى المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بناحية نجع الجمل التابع لقرية أولاد نصير بدائرة مركز سوهاج يعاني من مرض نفسي مصابًا بنزيف داخلي وكسر بالكاحل الأيمن إختل توازنه أثناء تواجده بشرفة الطابق الرابع بمنزلهم وسقط أرضا وتوفى حال وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد . ح . م . ا" 30 سنة عامل ومقيم بناحية نجع الجمل التابع لقرية أولاد نصير دائرة المركز مصاباً باشتباه نزيف داخلي وكسر بالكاحل الأيمن وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية إدعاء سقوط من علو .

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "حمدي ح م ا" 30 سنة عامل - ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بشرفة الطابق الرابع بالمنزل إختل توازنه وسقط أرضاًمما أدى إلي إصابته ووفاته وأضاف بأنه يعاني من مرض نفسي ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

