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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. منتخب كرواتيا يحل ضيفًا ثقيلاً على لاتفيا بتصفيات يورو 2024

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

يحل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره منتخب لاتفيا في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب كونتو ستاديونس في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2024 ".

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موعد مباراة لاتفيا وكرواتيا في تصفيات يورو 2024

تنطلق صافرة مباراة لاتفيا وكرواتيا  في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة مباراة لاتفيا وكرواتيا

تنقل أحداث مباراة لاتفيا وكرواتيا على قناة بي إن سبورتس beIN Sports وذلك بتعليق محمد بركات.

يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

بينما يحتل لاتفيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط ، خاض 7 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في 0 مباراة وخسر في 6 مباريات.

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