ندوة عن الزوج المبكر وختان الإناث بمركز شباب أولاد خلف بدار السلام

نفذ مركز شباب اولاد خلف التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج ندوة توعوية عن الزواج المبكر وختان الإناث وذلك بناءا على الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وتم خلال الندوة مناقشة أهم المشاكل الصحية والمخاطرالتي تواجه الأم نتيجة الزواج المبكر وتكرار الحمل والولادة التي تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للسيدات ومشكلة الزيادة السكانية وتأثيرها على الإقتصاد القومي وهي من أكبر المشكلات التي تعيق النمو الاقتصادي ومدى ألمخاط المترتبة على ختان الإناث .

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي أنه بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بالإهتمام بالندوات واللقاءات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والأندية الرياضية وجهت المديرية بضرورة عقد الندوات التي تناقش مشاكل المجتمع وخاصة مشاكل الزيادة السكانية وتأثير الزواج المبكر وختان الإناث على الفتيات والأسر ودور مراكز الشباب التوعوي لجميع فئات المجتمع .

وفي سياق متصل شهد مركز شباب عيسي قاسم التابع لإدارة شباب جرجا تنفيذ مشروع خدمة عامة وذلك بمقر المركز ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بقسم الطلائع ويهدف المشروع إلى إستثمار أوقات فراغ النشء وتدريبهم على العمل الجماعي وخدمه المركز والمجتمع والبيئة المحيطة .

وتم تقسيم المشاركين الي مجموعات لكل مجموعة أدوار محددة فمنهم من قام بأعمال اصلاح لكراسي وترابيزات المركز بمساعدة من مدير الهيئة ومنهم من قام بتقليم الأشجار ونظافة اماكن التقليم ومنهم من قام بالإهتمام بملعب النجيل الصناعي وحرصوا على نظافته لحبهم في ممارسة كرة القدم وكذلك تعاونهم في إصلاح شباك ملعب النجيل من خلال سد الفتحات الواسعه بها وفي نهاية اليوم أعرب جميع المشاركين عن سعادتهم في إنجاز الأعمال التطوعية المطلوبة منهم.

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن تلك المعسكرات تنمي عدة مهارات لدى النشء والشباب تساعدهم في حياتهم الخاصة والمجتمعية وتطور من قدراتهم الذهنية والعضلية والمهارية وتخلق منهم جيلا سويا قادرا على تحمل المسؤلية وبناء وطنه وأثنى على مستوى تنفيذ النشاط والتوثيق المباشر له وأرسل شكره وتقديره للمشاركين في المشروع .