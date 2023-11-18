أسعار البيض صباح اليوم السبت من أرض المزرعة

سعر البيض .. واصلت أسعار كرتونة البيض من أرض المزرعة خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، استقرارًا، واستقرت أسعار البيض اليوم عند 135 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 135 و140 جنيها، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض بمختلف أنواعه، كنوع من أنواع الخدمات التي تقدمها الوفد بشكل مستمر ويومي ولحظي لمتابعيها للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لا سيما الثروة الداجنة، والتي تعد من أهم السلع الغذائية التي تهتم بها ربات البيوت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار البيض اليوم السبت من أرض المزرعة

البيض

وسجلت أسعار البيض البلدى 145 جنيها للطبق، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

وتراوحت بورصة البيض اليوم بين 135 و140 جنيها، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 140 جنيها للطبق، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.