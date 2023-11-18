عبدالله الدهماني : أهمية فن صناعة محتوى السوشيال ميديا لصناعة محتوي

قال عبدالله الدهماني ، صانع محتوى على "تيك توك" ، صناعة محتوى السوشيال ميديا فى الوطن العربى اهتمام المتابعين الحاليين، ملقب (مستر دهمن) ، وكنت بدايةومن خلال عميل لديه كانت لديه رؤية بأنه يصلح لتقديم محتوى على السوشيال ميديا وان صناعه محتوى وتعمل على جلب المزيد منهم ليكن الاهتمام حيال هذا المحتوى الذي يناسب طبيعتهم،لاحظ رواد التواصل الاجتماعي، انتشار فيديو علي منصات التواصل وهو بلوجر علي موقع منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو سناب الشهير ولديه عدد كبير من المتابعين ما و المشاهدات.

وقد حاز الفيديو علي العديد من المشاهدات والإعجاب بين الجمهور وانتشاره علي منصات التواصل الاجتماعي.

بدأ عبدالله الدهماني ، صانع محتوى الاهتمام بالسوشيال ميديا ولديه العديد من الفيديوهات في التوعية البشرية وكان له دور فعال في التأثير علي الكثير من المتابعين، حيث ظهر له فيديو في الفترة الأخيرة يشير إلى التسامح بين الناس، وحب الخير للغير، ونال إعجاب الكثير من الناس.

اضافه عبدالله الدهماني صانع محتوي أيضًا من خلال صناعة محتوى جذاب، يمكنك أن تقدم لهم الكثير مما تريد؛ وذلك عبر معلومات قيمة، أنيقة، وملفتة.. في الوقت نفسه.

فتخيّل مدى روعة البدء بهذا الأمر! حيث يمكنك أن تلمع في فضاء التواصل عندما تقدم لجمهورك ما يودون الحصول عليه. وكل ذلك، من خلال فن صناعة المحتوى على السوشيال ميديا

صناعة المحتوى مستر دهمن في مواقع التواصل الاجتماعي

هناك العديد من الأنواع المختلفة للمحتوى من النص المقروء وحتى الفيديو المشاهد.

إشارة عبدالله الدهماني صانع محتوي إن كل ما يمكنك من خلاله تقديم معلومات ممتعة ومفيدة، يمكن له أن يَدخل في اطار المحتوى، ربما! لكن كيف يتم العمل على هذه الأشياء؟ ويكف يمكنك أن تختار المحتوى الأنسب إليك ولجمهورك؟ هذا هو السؤال الأهم اختيار منصة التواصل الاجتماعي