الشرقية الأزهرية تعقد اجتماع الجمعية لمجلس الآباء والمعلمين

اجتمعت الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، بمدرج ديوان عام المنطقة؛ لتشكيل مجلس الآباء على مستوى معاهد المنطقة عن العام الدراسي الجاري ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتم إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي، وذلك لاختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، ومنصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي.

وتناول الاجتماع استعراض بعض مجهودات مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد، وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع، وذلك تحت إشراف محمود عبدالعال، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وبحضور موجهي التربية الاجتماعية.

وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن الهدف من تفعيل مجالس الآباء المشاركة في حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية، وطرح الحلول الممكنة لها قدر الإمكان، وتحقيق أفضل معايير الجودة، مشيرا إلى أن مجلس الآباء هو همزة الوصل بين إدارة المعهد وأولياء الأمور، ودورهم إلهام في تقريب وجهات النظر.

ولفت رئيس أزهر الشرقية إلى أن مجلس الآباء؛ يُعد أحد التنظيمات الاجتماعية داخل المعاهد، لتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلي.