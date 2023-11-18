أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المحلية.. والبرتقال بـ 5 جنيهات

واصلت أسعار الفاكهة تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية، - يتراوح سعر الليمون بلدي مابين 5 إلى 7.5 جنيهات، ويتراوح سعر التفاح أمريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» مابين 25 إلى 35 جنيها.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المحلية

الفاكهة

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 6.5 جنيها

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 5.5 إلى 8.5 جنيها

- يتراوح سعر اليوسفي من 5.5 إلى 8.5 جنيهات

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 7.5 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر العنب الكرمسون من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب الرومي الأحمر من 10 إلى 13 جنيها

- يبلغ سعر العنب المستورد الأصفر من 35 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 35 جنيها

-يتراوح سعر البلح السماني من 9 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر البلح الزغلول من 16 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر البلح الرملي من 8 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها

- يتراوح سعر التين البرشومي من 7 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 8 إلى 22 جنيها