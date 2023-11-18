ضبط 3.5 طن سكر تمويني داخل أحد السيارات الخاصة بغرض بيعهم بالسوق السوداء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة تموينية برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية، وهاني جاد الله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، وبرفقة حملة من إدارة تموين الزقازيق برئاسة عبد الله إسماعيل مدير الادارة وأحمد محمد مرسى رئيس الرقابة التموينية بالإدارة.

بالتفتيش على المحال التجارية، وتمكنت الحملة من تحرير محضر رقم ١٥٦٥٧ لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد متعهد سيارة نقل سلع تموينية لقيامه بتجميع والإستيلاء على حصة تموينية قدرها 3517 كيلو جرام سكر تمويني معبأ بسيارته وتم تسليم المضبوطات إلى الشركة العامة لتجارة الجملة.

كما تحرير المحضر رقم ١١٣٢٢ لعام 2023 جنح أول الزقازيق، ضد صاحب مشروع جمعيتي لغلقه المحل، وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.