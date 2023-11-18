تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم السبت أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و417 شاحنة بضائع و 87 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامةومتنوعةو 366 شاحنة بضائع و87 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامةومتنوعة و51 شاحنة بضائع

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1175 طن بضائع عامةومتنوعة و126شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AMBER M وعلي متنها 6000 طن حديد تصدير الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكبا بموانيها .



وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .