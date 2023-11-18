السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انطلاق فاعليات المنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا بالقاهرة

شعار المؤتمر
شعار المؤتمر

انطلقت اليوم السبت فاعليات المنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا فى نسخته السادسة بعنوان الإدارة المتكاملة المستدامة – طريق نحو الجمهورية الجديدة "نموذج جامعة طنطا"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث والعلمي، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة.

يتضمن المؤتمر 6 جلسات علمية متخصصة، بمشاركة علماء من جامعات أمريكية وجنوب أفريقية بهدف تحفيز الجهود المبتكرة لشباب الخريجين فى المشروعات الصديقة للبيئة ودعمهم لاقامة مشروعات صغيرة، ومشاركة رجال الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة وتمويلها وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وطرح ومناقشة العديد من القضايا المجتمعية، وتعزيز مفاهيم تحقيق الاستدامة العمرانية لتقليل آثار التغيرات المناخية، ودعم التعاون العملي مع المؤسسات الصناعية لتطوير قطاع النقل من أجل خفض البصمة الكربونية، وتشجيع التوسع فى الزراعة الرأسية واستزراع الأسطح وتوفير مياه الري بستخدام تقنيات حديثة، والترويج لمفهوم إعادة التدوير للمخلفات وطرح المستجدات فى هذا المجال.

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