السبت 18 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يوجه التحية لـ السيسى لجودة تنظيم معرض التجارة البينية

الدورة الثالثة للمعرض
الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية

انتهاء أعمال  الدورة الثالثة للمعرض الأفريقى للتجارة البينيةLATF2023 بمشاركة 71 دولة و16 ألف عارض لمدة 7 أيام  والذي أقيم بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

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النائب عمرو عكاشة: المعرض الأفريقي للتجارة البينية منصة شاملة لزيادة الفرص الاستثمارية بالقارة السمراء

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السيسي يتفقد المعرض الإفريقي للتجارة البينية (فيديو)

وقد وجه  البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد  الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى  ولجمهورية مصر العربية علي حسن وجودة التنظيم، عقب اعتذرت كوت ديفوار عن التنظيم لعدم اتمام الاستعدادات اللازمة للمعرض.


وأعلن اولوسيجون اوباسانجو رئيس المجلس الاستشارى للمعرض ورئيس نيجيريا الأسبق عن استضافة الجزائر النسخة الرابعة للمعرض 2025.


وقد شهد المعرض العديد من الاتفاقيات بين الدول الافريقية أبرزها اتفاقيات تجارية بين مصر والجزائر فى عدة مجالات أبرزها تصنيع الدواء بقيمة 100 مليون دولار مرحلة أولى ومشروعات سياحية وفى مجال البتروكيمياوات والزراعة.

جاء خلال فعاليات اليوم السادس الذي أقيم تحت عنوان “يوم الجزائر”توقيع العديد من الاتفاقيات حيث تم توقيع شركة هيبتا فارما المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع شركة بيونار فارما الجزائرية، وتوقيع عقد تطوير سياحى وفندقى بين شركه نيو التميت ومؤسسة رزاق الجزائرية.

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