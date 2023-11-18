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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الاحتلال يُطالب بإخلاء مجمع الشفاء في غزة خلال ساعة

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل اليوم السبت، أن جيش الاحتلال طالب بإخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة.

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وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى العريش تمهيدًا لنقلهما إلى غزة

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السعودية تُحذّر مُجددًا من كارثة إنسانية في قطاع غزة

المحكمة الجنائية

وفي وقت سابق، أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

قطاع غزة

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض؛ بحسب إعلام فلسطيني.

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