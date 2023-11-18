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السبت 18 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى العريش تمهيدًا لنقلهما إلى غزة

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

استقبل مطار العريش بشمال سيناء، صباح اليوم السبت، طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات، تمهيدًا لنقلهما إلى قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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مدبولي يشهد إطلاق قافلة مساعدات صندوق "تحيا مصر" لأهل غزة

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بث مباشر.. رئيس الوزراء يطلق قافلة مساعدات "تحيا مصر" لدعم أهل غزة

المحكمة الجنائية

وفي وقت سابق، أفادت القاهرة الإخبارية، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

قطاع غزة

وخرج 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض؛ بحسب إعلام فلسطيني.

 

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