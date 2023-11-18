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بث مباشر.. رئيس الوزراء يطلق قافلة مساعدات "تحيا مصر" لدعم أهل غزة منخفض جوي يضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. والأرصاد تحذر
السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بث مباشر.. رئيس الوزراء يطلق قافلة مساعدات "تحيا مصر" لدعم أهل غزة

إطلاق قافلة صندوق
إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، للمساعدات الإنسانية

حرصًا منا على تقديم خدمة مميزة للقراء، نقدم بثًا مباشرًا لمشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذًا لوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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والجدير بالذكر أنه قد أطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاحنات تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة "تريلا" محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.

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