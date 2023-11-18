مدبولي يشهد إطلاق قافلة مساعدات صندوق "تحيا مصر" لأهل غزة

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إطلاق قافلة مساعدات إنسانية شاملة من صندوق "تحيا مصر" لإغاثة أهل غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي ذلك بحضور وزير التنمية المحلية هشام آمنة ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والعديد من الشخصيات العامة، ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر

واستهل رئيس الوزراء الإطلاق بمشاهدة عرض تقديمي عن القافلة

وتنطلق قافلة الشاحنات تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية” وتتضمن 198 شاحنة «تريلا» محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة الصالحة للأكل دون طهي «المعلبات» والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.