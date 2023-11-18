الاحتلال الإسرائيلي يُطالب بإخلاء مستشفى الشفاء خلال ساعة واحدة

طالبت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بإخلاء مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة خلال ساعة واحدة فقط، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وأمرت القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت بإخلاء مستشفى الشفاء في الساعة القادمة.

وقال صحفيون إن الاتصال جاء بمدير المستشفى محمد أبو سلمية ليوجهوه بالتأكد من "إجلاء المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، والتحرك سيرًا على الأقدام نحو الواجهة البحرية".

يأتي ذلك، فيما حذر وزير الخارجية الأردني من أن الأردن ستفعل "كل ما يلزم لوقف" تهجير الفلسطينيين.

الصحة العالمية تنتقد اقتراح إنشاء "منطقة آمنة" في منطقة المواصي جنوب غزة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "تيدروس أدهانوم جيبرييسوس"، أن المنظمة لن تُشارك في إنشاء "منطقة آمنة" في قطاع غزة دون اتفاق واسع النطاق وشروط أمنية، حسبما أفادت روسيا اليوم، مساء الجمعة.

وقال جيبرييسوس في جلسة عامة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لن تشارك منظمة الصحة العالمية في إنشاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة في قطاع غزة دون اتفاق واسع النطاق وحتى توافر الظروف الأساسية للأمن والاحتياجات الأساسية الأخرى، وحتى إيجاد آلية للإشراف على تنفيذها".

وانتقد اقتراح إنشاء "منطقة آمنة" في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن "هذا هو الطريق المستقيم نحو الكارثة".

وشدد على أن "محاولة استيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص في مثل هذه المنطقة الصغيرة وفي ظل هذه البنية التحتية الضعيفة ستزيد بشكل كبير من المخاطر على الصحة العامة".

وأعلن رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، الخميس الماضي، أنهم لن يشاركوا في "المناطق الآمنة" في غزة التي أعلنها طرف واحد فقط من أطراف النزاع.