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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تصفيات كأس العالم 2026

منتخب البرازيل يوضح موقف فينيسيوس جونيور بعد الاصابة ونتائج الفحوصات الطبية

لحظة اصابة فينيسيوس
لحظة اصابة فينيسيوس جونير نجم منتخب البرازيل

تعرض فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل ولاعب ريال مدريد الاسباني لاصابة قوية في المباراة التى جمعت منتخب السامبا ضد كولومبيا بتصفيات كأس العالم.

وكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن طبيعة إصابة فينيسيوس، موضحا ان نتائج الفحص الطبي الذي تم إجراؤه على المهاجم فينيسيوس جونيور يوضح معاناته من إصابة عضلية في فخذه الأيسر. 
وتعرض منتخب البرازيل للهزيمة على يد منتخب كولومبيا  بهدفين مقابل هدف في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت الدقيقة 25 استبدال مهاجم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور بعد تعرضه للإصابة قوية في الشوط الأول.

ويغادر فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد من أجل بدء المرحلة العلاجية، فيما لم يستدعى منتخب البرازيل بديلًا آخر نظرًا لأنه قد تم استدعاء 24 لاعبًا هذا الشهر.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره الأرجنتين، في مباراة مرتقبة تجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ماراكانا في ريو، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026".

 

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