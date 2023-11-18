"أحمد جريو" عضوًا بلجنة التراث الثقافى غير المادى بالمجلس الأعلى للثقافة

اختار المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أحمد سعد أحمد على جريو، ابن محافظة قنا، عضوا بلجنة التراث الثقافي غير المادي، للدورة الثانية، وذلك ضمن التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين.

والدكتور أحمد جريو، له نشاط بارز فى العمل الثقافى والإعلامى، فهو مدير عام إدارة التعليم الاعدادى بمديرية التربية والتعليم بقنا، وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى الإدارة التعليمية من كلية التربية بجامعة جنوب الوادى، ثم حصل على درجة الدكتوراة، ورئيسا للجنة الثقافية والدينية بجمعية الشبان المسلمين بقنا، ومشرفا على الصالون الأدبى لأكثر من خمس سنوات متصلة، وله مؤلفات فى العلوم الاجتماعية والأدبية منها كتاب "مشاهير القراء.. سيرة ومسيرة" وكتاب أعلام ومعالم جنوب الصعيد "تحت الطبع". وقد صدر له هذا العام كتاب "الحوار التربوى فى مواجهة ثقافة الثأر" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب .

وشارك فى كثير من المؤتمرات الدولية بأبحاثه عن التراث الثقافى منها المؤتمر السابع للتراث الثقافى غير المادى الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة ببحثه "العادات الشعبية والتنمية المستدامة المفاهيم والأهداف" و الملتقى الدولى الأول الذى نظمته الغرفه ١٩ ببحثه عن "شعر البكائيات".

أما عن نشاطه فى العمل الإعلامى والصحفى فقد عمل مديرا لإدارة الإعلام بديوان عام محافظة قنا لعدة سنوات، ثم مديرا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم، وعمل مديرا لتحرير جريدة صوت قنا، إلى جانب الإعداد الإذاعى والتلفزيونى حيث قدم للإذاعة 11 برنامجا ثقافيا، بجانب إعداد فوازير الإذاعة لمدة 12 عامًا، إضافة إلى عمله كاستشاري إعلامى لمشروع اللامركزية ومشروع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

كما عمل منسقا إعلاميا لمنتدى حوض وادى النيل ومشروع مناهضة العنف ضد المرأة ومشروع الإبحار في النيل من أجل التنمية، فضلا عن عمله فى وقت سابق كمنسق إعلامى لمنطقة قنا لكرة القدم وتنس الطاولة، كما عمل محاضرا بالجامعة العمالية بقنا لإلقاء محاضرات عن العلوم الإنسانية والإعلام، كما عمل معد ومراسل تليفزيونى لبرنامج العاشرة مساء بقناة دريم إلى جانب عمله الصحفى بمجلة المصور، وحاليا يقوم بالتدريس بالمركز التربوى بجامعة الأزهر بقنا.