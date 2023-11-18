أردوغان: لم يتبق شيء من قطاع غزة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه نتيجة للعملية الإسرائيلية لم يبق شيء من قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتش: "سأتحدث بوضوح، لا أحد يتكلم عما يحدث بعد 7 أكتوبر. لسوء الحظ، قُتل 13 ألف فلسطيني، أطفال ونساء وشيوخ. لم يبق شيء في قطاع غزة".

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في 3 نوفمبر بأن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأبرز المرصد، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو غرامات من المتفجرات.